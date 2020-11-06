 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВыборы в США: в Пенсильвании прекратят обрабатывать "временные" бюллетени

Выборы в США: в Пенсильвании прекратят обрабатывать "временные" бюллетени

Суд американского штата Пенсильвания приказал окружным избирательным участкам отложить так называемые временные бюллетени

Об этом сообщает Bloomberg, передает "РБК-Украина".

Суд постановил, что сегодня избирательные участки должны разделить бюллетени, чтобы определить подлинность "временных" бюллетеней и возможность их подсчета.

Отметим, по предварительным результатам, в штате Пенсильвания лидирует представитель демократов Джо Байден. Еще утром в этом штате преимущество было у действующего американского президента Дональда Трампа. Сейчас Байден опережает Трампа более чем на 16 000 голосов. В Пенсильвании обработали уже 98% бюллетеней.

  • Напомним, кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в ключевой для выигрыша выборов президента Пенсильвании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать