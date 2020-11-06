Выборы в США: в Пенсильвании прекратят обрабатывать "временные" бюллетени

6 ноября, 2020, 22:49

Суд американского штата Пенсильвания приказал окружным избирательным участкам отложить так называемые временные бюллетени

Об этом сообщает Bloomberg, передает "РБК-Украина".

Суд постановил, что сегодня избирательные участки должны разделить бюллетени, чтобы определить подлинность "временных" бюллетеней и возможность их подсчета.

Отметим, по предварительным результатам, в штате Пенсильвания лидирует представитель демократов Джо Байден. Еще утром в этом штате преимущество было у действующего американского президента Дональда Трампа. Сейчас Байден опережает Трампа более чем на 16 000 голосов. В Пенсильвании обработали уже 98% бюллетеней.

Напомним, кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в ключевой для выигрыша выборов президента Пенсильвании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb