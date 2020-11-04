Выборы в США: несколько штатов легализовали марихуану

4 ноября, 2020, 21:19

Несколько штатов США легализовали марихуану, а Орегон ослабил ответственность за хранение более сильных наркотиков

Об этом сообщает Голос Америки.

Пять штатов легализовали использование марихуаны взрослыми, а избиратели в Орегоне сделали свой первым штатом, который отменил уголовную ответственность за хранение небольших количеств "уличных наркотиков", таких как кокаин, героин и метамфетамин.

Вопросы, касающиеся наркотиков, были включены в бюллетени в 32 штатах среди 120 предложенных законов штатов и конституционных поправок.

Инициатива, поддержанная в Орегоне, позволит людям, арестованным с небольшим количеством тяжелых наркотиков, избежать суда и возможного тюремного заключения при условии выплаты штрафа в размере 100 долларов и прохождения программы по избавлению от зависимости.

Предложение было поддержано Демократической партией и некоторыми ассоциациями врачей и медсестер.

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Избиратели в Нью-Джерси и Аризоне одобрили меры по легализации марихуаны для людей старше 21 года. Южная Дакота стала первым штатом, избиратели которого одобрили использование марихуаны как в рекреационных, так и медицинских целях.

Избиратели штата Монтана одобрили легализацию рекреационной марихуаны, а в штате Миссисипи принято медицинская марихуана.