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Espreso.tvОбществоСтепанов опроверг планы по внедрению "черной" карантинной зоны в Украине

Степанов опроверг планы по внедрению "черной" карантинной зоны в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг возможное внедрение новой - "черной" зоны карантина

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никакие "черны  "зон никто не предлагал вводить", - сказал он.

Читайте также: В Украине со следующей недели могут ввести карантин "выходного дня", - Степанов

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