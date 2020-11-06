Степанов опроверг планы по внедрению "черной" карантинной зоны в Украине
6 ноября, 2020, 09:43
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг возможное внедрение новой - "черной" зоны карантина
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никакие "черны "зон никто не предлагал вводить", - сказал он.
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- Журналистка Соня Кошкина заявила о планах власти по внедрению новой карантинной зоны, где будет действовать жесткий карантин .
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