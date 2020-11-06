Степанов опроверг планы по внедрению "черной" карантинной зоны в Украине

6 ноября, 2020, 09:43

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг возможное внедрение новой - "черной" зоны карантина

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никакие "черны "зон никто не предлагал вводить", - сказал он.

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Журналистка Соня Кошкина заявила о планах власти по внедрению новой карантинной зоны, где будет действовать жесткий карантин .