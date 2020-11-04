Кошкина: у Зеленского советовались о введении "черной" зоны карантина, в которой будет действовать полный локдаун
4 ноября, 2020, 10:32
Журналистка Соня Кошкина заявила о планах властей по внедрению новой карантинной зоны, где будет действовать жесткий карантин
Об этом она написала в своем Telegram.
"Полного локдауна снова не будет - экономика не выдержит. Но к уже существующему перечню "зон" для регионов добавят еще одну. Условное название - "черная". Критерии еще разрабатывают, но основной - полная заполняемость коек. В "черной" зоне будет полный локдаун локальный, с остановкой всего", - отметила журналистка.
Читайте также: Степанов предположил введение в Украине "карантина выходного дня" и исключил возможность комендантского часа
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-