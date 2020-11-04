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Espreso.tvОбществоКошкина: у Зеленского советовались о введении "черной" зоны карантина, в которой будет действовать полный локдаун

Кошкина: у Зеленского советовались о введении "черной" зоны карантина, в которой будет действовать полный локдаун


фото: 24 канал
Журналистка Соня Кошкина заявила о планах властей по внедрению новой карантинной зоны, где будет действовать жесткий карантин

Об этом она написала в своем Telegram.

"Полного локдауна снова не будет - экономика не выдержит. Но к уже существующему перечню "зон" для регионов добавят еще одну. Условное название - "черная". Критерии еще разрабатывают, но основной - полная заполняемость коек. В "черной" зоне будет полный локдаун локальный, с остановкой всего", - отметила журналистка.

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