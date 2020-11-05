В Украине со следующей недели могут ввести карантин "выходного дня", - Степанов

5 ноября, 2020, 22:08

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин "выходного дня" уже со следующей недели

Об этом он заявил на одном из телеканалов, передает РБК-Украина.

"В Украине могут ввести карантин "выходного дня" уже со следующей недели. Он предполагает усиление ограничений в нерабочие дни", - говорится в сообщении.

Он отметил, что такие меры должны помочь в определенной степени разорвать цепи передачи вируса через ограничение общения между людьми.

"Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни две, ни три недели. Поэтому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать", - отметил Степанов.

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