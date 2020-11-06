Швейцарцы назвали состав на матч против Украины в Лиге наций

6 ноября, 2020, 18:55

Тренерский штаб сборной Швейцарии определился с составом команды, которая сыграет против Украины в Лиге наций

Об этом сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал 24 футболистов для подготовки к ближайшим матчам своей команды. 11 ноября они сыграют товарищеский поединок с Бельгией, 14 ноября в Лиге Наций с Испанией, а 17-го - против Украины.

Состав сборной Швейцарии:

Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" М, Германия), Ивон Мвого ("Лейпциг", Германия), Грегор Кобель ("Штутгарт", Германия).

Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия" Д, Германия), Лорис Бенито ("Бордо", Франция), Сильван Видмер, Эрай Кюмарт (оба - "Базель"), Нико Ельведи ("Боруссия" М, Германия), Джордан Лотомба ("Ницца", Франция), Бечири Омерагич ("Цюрих"), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Фабиан Шер ("Ньюкасл", Англия).

Полузащитники: Эдимилсон Фернандеш ("Майнц", Германия), Ремо Фройлер ("Аталанта", Италия), Марио Гавранович ("Динамо" З, Хорватия), Адмир Мехмеди, Ренато Штеффен (оба - "Вольфсбург", Германия), Джердан Шакири ("Ливерпуль", Англия), Рубен Варгас ("Аугсбург", Германия), Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба - "Айнтрахт" Ф, Германия).

Нападающие: Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия), Брель Эмболо ("Боруссия" М, Германия).