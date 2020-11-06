"Я за основательный пересмотр Шенгена": Макрон призвал изменить правила въезда в ЕС после атак исламистов

6 ноября, 2020, 10:42

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону после устроенных исламистами терактов в Ницце и австрийской Вене

Об этом сообщает Reuters .

Макрон заявил, что при въезде в страны Шенгена необходим жесткий контроль. Он подчеркнул, что преступные группировки, которые помогают нелегальным мигрантам перебираться в Европу, часто связаны с террористами.

"Я за основательный пересмотр Шенгена, переосмысление его организации и укрепление нашей общей безопасности на границах с помощью пограничных сил", - подчеркнул он.

Президент Франции собирается представить свои предложения на декабрьском саммите Евросоюза.

Напомним, 29 октября произошел теракт в соборе Ниццы, где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!".

Почти в то же время, на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека. Нападающий открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителям ресторанов, прохожих и полицейских. Один нападавший был убит. Другие атаки произошли чуть позже также в центральном районе Вены.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт.

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