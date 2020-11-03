"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене

3 ноября, 2020, 21:49

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии Вене

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к террористам агентство Amaq.

ИГИЛ не предоставил доказательств своей причастности к нападениям в Вене. В Telegram агентство опубликовало фото бородатого мужчины, которого называют Абу Дагни аль-Албани - якобы именно он накануне атаковал людей в центре Вены с пистолетом и пулеметом, после чего его застрелила полиция.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которой погибли по меньшей мере 4 человек. Один нападавший был убит.

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