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Espreso.tvОбщество"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии Вене

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к террористам агентство Amaq.

ИГИЛ не предоставил доказательств своей причастности к нападениям в Вене. В Telegram агентство опубликовало фото бородатого мужчины, которого называют Абу Дагни аль-Албани - якобы именно он накануне атаковал людей в центре Вены с пистолетом и пулеметом, после чего его застрелила полиция.

  • Напомним, вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которой погибли по меньшей мере 4 человек. Один нападавший был убит.

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