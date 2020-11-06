"Опрос" Зеленского: ОАСК просят отменить "результаты"
6 ноября, 2020, 21:08
Окружной административный суд Киева просят отменить "результаты" всеукраинского "опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским, который был проведен 25 октября
Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
Отмечается, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа".
"По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
- Напомним, социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты экзит-пола по "опросу", инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Впоследствии партия "Слуга народа" обнародовала "результаты опроса" , инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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