"Опрос" Зеленского: ОАСК просят отменить "результаты"

6 ноября, 2020, 21:08

Окружной административный суд Киева просят отменить "результаты" всеукраинского "опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским, который был проведен 25 октября

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа".

"По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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