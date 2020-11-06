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Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского: ОАСК просят отменить "результаты"

"Опрос" Зеленского: ОАСК просят отменить "результаты"

Окружной административный суд Киева просят отменить "результаты" всеукраинского "опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским, который был проведен 25 октября

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа".

"По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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