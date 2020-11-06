"Нереализованный потенциал": Шмыгаль заявил о потере $ 1 трлн ВВП за 10 лет
6 ноября, 2020, 10:04
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за предыдущие 10 лет Украина потеряла $ 1 трлн ВВП
Об этом он заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны, передает РБК-Украина.
"Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление", - заявил Шмыгаль.
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