"Нереализованный потенциал": Шмыгаль заявил о потере $ 1 трлн ВВП за 10 лет

6 ноября, 2020, 10:04

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за предыдущие 10 лет Украина потеряла $ 1 трлн ВВП

Об этом он заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны, передает РБК-Украина.

"Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление", - заявил Шмыгаль.

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