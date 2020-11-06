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Espreso.tvОбщество"Нереализованный потенциал": Шмыгаль заявил о потере $ 1 трлн ВВП за 10 лет

"Нереализованный потенциал": Шмыгаль заявил о потере $ 1 трлн ВВП за 10 лет

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за предыдущие 10 лет Украина потеряла $ 1 трлн ВВП

Об этом он заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны, передает РБК-Украина.

"Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление", - заявил Шмыгаль.

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