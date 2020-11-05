В случае введения локдауна в Украине падение экономики резко ускорится, - Минэкономики
Об этом говорится в Обзоре экономической активности на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Отмечается, что в настоящее время Минэкономики оставляет неизменным прогноз сокращения ВВП на уровне 4,8%. При этом сокращение в IV квартале прогнозируется на уровне 3,0%.
Читайте также: Введение локдауна в Украине: Шмыгаль назвал условие
"Однако, если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше - на уровне 6,0%. При таких условиях падение ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,6%", - говорится в сообщении.
- Напомним, Министерство здравоохранения предлагает правительству усилить карантин в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-