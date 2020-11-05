В случае введения локдауна в Украине падение экономики резко ускорится, - Минэкономики

5 ноября, 2020, 17:48

Если до конца года в Украине будет действовать длительный локдаун, падение экономики в 2021 году резко ускорится. Так, падение в годовом выражении может составить 5,6%

Об этом говорится в Обзоре экономической активности на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что в настоящее время Минэкономики оставляет неизменным прогноз сокращения ВВП на уровне 4,8%. При этом сокращение в IV квартале прогнозируется на уровне 3,0%.

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"Однако, если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше - на уровне 6,0%. При таких условиях падение ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,6%", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения предлагает правительству усилить карантин в Украине.

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