Немцы назвали состав на матч против Украины в Лиге наций

6 ноября, 2020, 18:06

Тренерский штаб сборной Германии определился с составом команды, которая сыграет против Украины в Лиге наций

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил имена 29 игроков, которые будут готовиться к товарищескому поединку с Чехией (11 ноября) и матчам Лиги наций с Украиной (14 ноября) и Испанией (17 ноября).

Германия и Украина встретятся на футбольном поле в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Состав сборной Германии:

Вратари: Лено ("Арсенал", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп ("Айнтрахт" Ф), Оливер Бауманн ("Хоффенхайм").

Защитники: Матиас Гинтер ("Боруссия" М), Робин Госенс ("Аталанта", Италия), Марсель Хальстенберг ("Лейпциг"), Беньямин Хенрикс ("Монако", Франция), Тило Керер ("ПСЖ", Франция), Робин Кох ("Лидс", Англия), Филипп Макс (ПСВ, Нидерланды), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Нико Шульц ("Боруссия" Д), Никлас Штарк ("Герта"), Джонатан Та ("Байер"), Феликс Удуохай ("Аугсбург").

Полузащитники: Надим Амири ("Байер"), Махмуд Дауд, Юлиан Брандт (оба - "Боруссия" Д), Серж Гнабри, Леон Горецкий (оба - "Бавария"), Илкай Гюндоган ( "Манчестер Сити"), Йонас Хоффманн ("Боруссия" М).

Нападающие: Лука Вальдшмидт ("Бенфика", Португалия), Тимо Вернер ("Челси", Англия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Йозуа Киммих, Лерой Сане (оба - "Бавария"), Флориан Нойхаус ("Боруссия "М).