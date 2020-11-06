Дело о "захвате" власти ОАСК: председатель суда Вовк не пришел на заседание по делу
6 ноября, 2020, 15:17
Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и его заместителю Евгению Аблову, потому что они не пришли на заседание
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
"Председатель Окружного административного суда Киева и его заместитель в очередной раз не явились в Высший антикоррупционный суд на судебное заседание для избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.
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Следственный судья ВАКС постановил отложить рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения на 11:30 и 13:00 12 ноября.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- НАБУ объявило в розыск Вовка.
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