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Espreso.tvОбществоДело о "захвате" власти ОАСК: председатель суда Вовк не пришел на заседание по делу

Дело о "захвате" власти ОАСК: председатель суда Вовк не пришел на заседание по делу

Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и его заместителю Евгению Аблову, потому что они не пришли на заседание

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Председатель Окружного административного суда Киева и его заместитель в очередной раз не явились в Высший антикоррупционный суд на судебное заседание для избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Следственный судья ВАКС постановил отложить рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения на 11:30 и 13:00 12 ноября.

  • Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • НАБУ объявило в розыск Вовка.

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