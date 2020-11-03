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Espreso.tvОбществоНАБУ объявило в розыск председателя Окружного админсуда Киева Вовка

НАБУ объявило в розыск председателя Окружного админсуда Киева Вовка

НАБУ разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях, НАБУ разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей - членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда Киева и других лиц, принятия предложения и получения неправомерной выгоды Председателем Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

  • НАБУ заявило, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти.
  • 3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн грн
  • 17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.
  • Национальное антикоррупционное бюро вызвало председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября.

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