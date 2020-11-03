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Espreso.tvОбщество"Вовк на больничном": ОАСК опровергает информацию об игнорировании повесток НАБУ

"Вовк на больничном": ОАСК опровергает информацию об игнорировании повесток НАБУ

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Волк со 2 ноября 2020 года находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Волк со 2 ноября 2020 года находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. Обязанности председателя суда выполняет его заместитель Владимир Келеберда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в связи с этим, информация НАБУ о "систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности".

"Еще раз подчеркиваем необходимость сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не прибегать к очередным пиар-акциям, рассчитывая на распространение манипулятивной информации в СМИ", - отметили в заявлении.

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