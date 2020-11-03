"Вовк на больничном": ОАСК опровергает информацию об игнорировании повесток НАБУ
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Волк со 2 ноября 2020 года находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. Обязанности председателя суда выполняет его заместитель Владимир Келеберда", - говорится в сообщении.
Пресс-служба добавила, что в связи с этим, информация НАБУ о "систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности".
"Еще раз подчеркиваем необходимость сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не прибегать к очередным пиар-акциям, рассчитывая на распространение манипулятивной информации в СМИ", - отметили в заявлении.
- Напомним, НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка обнаружило записи разговоров Вовка с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и с экс-замглавы АП времен Януковича Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого.
- НАБУ объявило в розыск Вовка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-