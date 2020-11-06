В Украине от COVID-19 в течение суток умер 201 человек, зафиксировано 9721 новое заражение
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
За сутки 4 ноября было зафиксировано 9721 новый случай коронавируса (из них дети - 304, медработники - 468), 201 пациент скончался, 10762 - выздоровели.
В регионах заболеваемость пока распространяется следующим образом:
г. Киев - 42375 случаев;
Винницкая область - 11 923 случая;
Волынская область - 15 313 случаев;
Днепропетровская область - 17 014 случаев;
Донецкая область - 13 128 случаев;
Житомирская область - 17 189 случаев;
Закарпатская область - 16 268 случаев;
Запорожская область - 12 196 случаев;
Ивано-Франковская область - 23 032 случая;
Киевская область - 18763 случаи;
Кировоградская область - 2891 случай;
Луганская область - 4214 случаев;
Львовская область - 32 425 случаев;
Николаевская область - 9605 случаев;
Одесская область - 27392 случаи;
Полтавская область - 11 337 случаев;
Ровенская область - 21 026 случаев;
Сумская область - 13 635 случаев;
Тернопольская область - 21 708 случаев;
Харьковская область - 41 131 случай;
Херсонская область - 5027 случаев;
Хмельницкая область - 18 438 случаев;
Черкасская область - 10 292 случая;
Черновицкая область - 24 079 случаев;
Черниговская область - 9787 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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