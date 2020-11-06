В Украине от COVID-19 в течение суток умер 201 человек, зафиксировано 9721 новое заражение

6 ноября, 2020, 08:34

По состоянию на утро пятницы, 6 ноября, в Украине зафиксировано 440 188 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 8125 - летальные, 195544 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

За сутки 4 ноября было зафиксировано 9721 новый случай коронавируса (из них дети - 304, медработники - 468), 201 пациент скончался, 10762 - выздоровели.

В регионах заболеваемость пока распространяется следующим образом:

г. Киев - 42375 случаев;

Винницкая область - 11 923 случая;

Волынская область - 15 313 случаев;

Днепропетровская область - 17 014 случаев;

Донецкая область - 13 128 случаев;

Житомирская область - 17 189 случаев;

Закарпатская область - 16 268 случаев;

Запорожская область - 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область - 23 032 случая;

Киевская область - 18763 случаи;

Кировоградская область - 2891 случай;

Луганская область - 4214 случаев;

Львовская область - 32 425 случаев;

Николаевская область - 9605 случаев;

Одесская область - 27392 случаи;

Полтавская область - 11 337 случаев;

Ровенская область - 21 026 случаев;

Сумская область - 13 635 случаев;

Тернопольская область - 21 708 случаев;

Харьковская область - 41 131 случай;

Херсонская область - 5027 случаев;

Хмельницкая область - 18 438 случаев;

Черкасская область - 10 292 случая;

Черновицкая область - 24 079 случаев;

Черниговская область - 9787 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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