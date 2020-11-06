Усиление карантина: в Украине вводят новые запреты и ограничения

6 ноября, 2020, 15:14

На всей территории Украины вводят новые ограничения для "оранжевого" уровня, кроме регионов, в которых установили "красный" уровень эпидопасности

Об этом во время брифинга по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

По его словам, на территории всех регионов "оранжевой" зоны будет действовать:

- запрет проведения массовых мероприятий, где присутствуют более 20 человек;

- перевозки общественным транспортом людей больше, чем позволяет количество посадочных мест;

- запрет торговли и посещения предприятий торговли с количеством посетителей более 1 на 10 кв. метров.

"Рестораны и кафе могут работать только на вынос, а также при заполненности не более 50% посадочных мест", - отметил Ляшко.

Он отметил, что на "оранжевом" уровне запрещается работа дискотек и ночных клубов, ограничивается плановая госпитализация, а также выезд детей на оздоровление и отдых, посещение учреждений социальной защиты.

Отметим, согласно решению комиссии в Украине не осталось ни "желтых", ни "зеленых" зон. Все населенные пункты и районы распределили по "красным" и "оранжевым" зонам. Новое зонирование начнет действовать с 9 ноября.

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