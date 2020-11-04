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Espreso.tvОбществоВведение локдауна в Украине: Шмыгаль назвал условие

Введение локдауна в Украине: Шмыгаль назвал условие


фото: kmu.gov.ua
Кабмин пока не собирается вводить локдаун в Украине, но если будет ухудшение ситуации с коронавирусом, то это заставит власть прибегнуть к более жестким ограничениям

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы все видим, что очень многие страны в Европе и мире закрываются на повторный локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина сейчас не собираемся идти по пути европейских стран и вводить локдаун страны.

"Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - подчеркнул он.

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