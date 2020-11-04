Введение локдауна в Украине: Шмыгаль назвал условие
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы все видим, что очень многие страны в Европе и мире закрываются на повторный локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами", - сказал он.
По словам Шмыгаля, Украина сейчас не собираемся идти по пути европейских стран и вводить локдаун страны.
"Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - подчеркнул он.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня".
- Впоследствии журналистка Соня Кошкина заявила о планах властей по внедрению новой карантинной зоны, где будет действовать жесткий карантин.
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