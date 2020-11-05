В Киеве сообщили о заминировании станции метро Площадь Льва Толстого

5 ноября, 2020, 12:10

5 ноября в 12: 00 неизвестные "заминировали" станцию площадь Льва Толстого

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро Льва Толстого. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

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Отмечается, что вход на станцию и переходы для пересадки пассажиров закрыто.

Напомним, 3 ноября полиция получила сообщение о заминировании ТРЦ в центре Киева на Майдане Независимости

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