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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании станции метро Площадь Льва Толстого

В Киеве сообщили о заминировании станции метро Площадь Льва Толстого


фото: rfe
5 ноября в 12: 00 неизвестные "заминировали" станцию площадь Льва Толстого

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро Льва Толстого. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

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Отмечается, что вход на станцию и переходы для пересадки пассажиров закрыто.

Напомним, 3 ноября полиция получила сообщение о заминировании ТРЦ в центре Киева на Майдане Независимости

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