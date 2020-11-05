В Киеве сообщили о заминировании станции метро Площадь Льва Толстого
5 ноября, 2020, 12:10
5 ноября в 12: 00 неизвестные "заминировали" станцию площадь Льва Толстого
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро Льва Толстого. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.
Читайте также: Рада поддержала усиление ответственности за ложные сообщения о заминировании
Отмечается, что вход на станцию и переходы для пересадки пассажиров закрыто.
Напомним, 3 ноября полиция получила сообщение о заминировании ТРЦ в центре Киева на Майдане Независимости
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-