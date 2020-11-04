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Espreso.tvЭкономикаРада поддержала усиление ответственности за ложные сообщения о заминировании

Рада поддержала усиление ответственности за ложные сообщения о заминировании


фото: npu.gov.ua
Верховная Рада поддержала принять за основу проект закона №3911, который усиливает ответственность за ложные сообщения о заминировании

Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту проекта закона предлагается наказывать лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с возможностью конфискации имущества за заведомо ложное сообщение о минировании объектов критической инфраструктуры.

В частности, это касается сообщений о минировании вокзалов, зданий органов государственной власти, учебных заведений, а также случаев, когда ложное сообщение повлекло тяжкие последствия.

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