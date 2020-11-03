В Киеве сообщили о заминировании торгового центра на Майдане Независимости

3 ноября, 2020, 11:05

Полиция получила сообщение о заминировании ТЦ в центре Киева

Об этом сообщают Вартови.Еспресо ,

В полицию позвонил аноним и сообщил о заминировании ТЦ "Глобус" на Майдане Независимости. На место выехали все службы. Решается вопрос об эвакуации.