В Киеве сообщили о заминировании торгового центра на Майдане Независимости
3 ноября, 2020, 11:05
Полиция получила сообщение о заминировании ТЦ в центре Киева
Об этом сообщают Вартови.Еспресо ,
В полицию позвонил аноним и сообщил о заминировании ТЦ "Глобус" на Майдане Независимости. На место выехали все службы. Решается вопрос об эвакуации.
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