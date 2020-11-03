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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании торгового центра на Майдане Независимости

В Киеве сообщили о заминировании торгового центра на Майдане Независимости

Полиция получила сообщение о заминировании ТЦ в центре Киева

Об этом сообщают Вартови.Еспресо ,

В полицию позвонил аноним и сообщил о заминировании ТЦ "Глобус" на Майдане Независимости. На место выехали все службы. Решается вопрос об эвакуации.

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