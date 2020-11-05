В горсовете Харькова анонсируют возвращение Кернеса в Украину до 20 декабря

5 ноября, 2020, 14:50

Мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в Украину до первой сессии горсовета

Об этом сообщил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, передает НВ.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем, и их быть не может", - сказал он.

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По словам Терехова, Кернес переболел COVID-19, но проблемы с легкими остались.