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Espreso.tvОбществоВ горсовете Харькова анонсируют возвращение Кернеса в Украину до 20 декабря

В горсовете Харькова анонсируют возвращение Кернеса в Украину до 20 декабря


фото: fb
Мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в Украину до первой сессии горсовета

Об этом сообщил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, передает НВ.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем, и их быть не может", - сказал он.

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По словам Терехова, Кернес переболел COVID-19, но проблемы с легкими остались.

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