В горсовете Харькова анонсируют возвращение Кернеса в Украину до 20 декабря
5 ноября, 2020, 14:50
Мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в Украину до первой сессии горсовета
Об этом сообщил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, передает НВ.
"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем, и их быть не может", - сказал он.
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По словам Терехова, Кернес переболел COVID-19, но проблемы с легкими остались.
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