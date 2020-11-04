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Espreso.tvОбществоКернес победил на выборах мэра Харькова

Кернес победил на выборах мэра Харькова


фото: Інформатор
С результатом 60,34% голосов на выборах городского головы Харькова побеждает действующий мэр Геннадий Кернес

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий в городской ТИК.

Официальное объявление результатов запланировано на сегодня, 4 ноября.

  1. Геннадий Кернес - 60,34% (195 044 голосов)
  2. Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 14,32% (46 278)
  3. Алексей Кучер ("Слуга народа") - 7,24% (23401)
  4. Олег Абрамичев ("ЕС") - 6,6% (21 315)
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