Кернес победил на выборах мэра Харькова
4 ноября, 2020, 08:28
С результатом 60,34% голосов на выборах городского головы Харькова побеждает действующий мэр Геннадий Кернес
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий в городской ТИК.
Официальное объявление результатов запланировано на сегодня, 4 ноября.
- Геннадий Кернес - 60,34% (195 044 голосов)
- Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 14,32% (46 278)
- Алексей Кучер ("Слуга народа") - 7,24% (23401)
- Олег Абрамичев ("ЕС") - 6,6% (21 315)
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