Кернес победил на выборах мэра Харькова

4 ноября, 2020, 08:28

С результатом 60,34% голосов на выборах городского головы Харькова побеждает действующий мэр Геннадий Кернес

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий в городской ТИК.

Официальное объявление результатов запланировано на сегодня, 4 ноября.