Тренер "Барселоны" назвал результат матча с "Динамо" несправедливым

5 ноября, 2020, 09:50

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что "Динамо" заслуживало поражения в матче Лиги чемпионов против испанского клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Кумана, справедливым результатом матча была бы ничья.

"Динамо" - это очень конкурентная команда, которая уверенно себя чувствовала. Могла быть ничья, но тер Штеген прекрасно себя проявил, несмотря на многие выходов один на один. Марк-Андре показал, что он большой вратарь. Хорошо играл не только наш вратарь, голкипер киевлян тоже действовал отлично ", - сказал Куман.

Нидерландский тренер признал, что его команда не заслуживала победу.

"Иногда ты заслуживаешь большего. Может, мы заслуживали менее, но выиграли. Знаем, какие моменты нужно улучшить. Дали слишком много пространства сопернику и много играли без мяча. У нас были проблемы с контролем игры соперника. Были сложности в середине поля. постепенно мы опускались ниже. В конце концов мы победили, но нужно признать, что наш соперник создавал больше опасности, чем должно было быть ", - констатировал Куман.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1: 2.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что киевляне заслуживали в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" минимум на ничью.

Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет .

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