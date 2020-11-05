"Заря" - АЕК: Где и когда смотреть матч Лиги Европы
5 ноября, 2020, 08:01
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против греческого АЕК
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 2-го тура "Заря" делит 3-4 место с греческим АЕКом. 1-2 место заняли обидчики украинцев: португальская "Брага" и английский "Лестер".
Лига Европы
3-й тур
5 ноября
Группа G
"Заря" (Украина) - АЕК (Греция)
Запорожье, стадион "Славутич Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 2"
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2: 1.
- В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2: 1.
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