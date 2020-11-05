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Espreso.tvСпорт"Заря" - АЕК: Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Заря" - АЕК: Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: Getty Images
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против греческого АЕК

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 2-го тура "Заря" делит 3-4 место с греческим АЕКом. 1-2 место заняли обидчики украинцев: португальская "Брага" и английский "Лестер".

Лига Европы

3-й тур

5 ноября

Группа G

"Заря" (Украина) - АЕК (Греция)

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 2"

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