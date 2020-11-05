"Нужны быстрые действия": послы G7 на встрече с Разумковым приветствовали "усилия прореформаторських сил" по КСУ

5 ноября, 2020, 08:03

Послы Большой семерки (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады) провели встречу с головой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, во время которой приветствовали усилия по урегулированию кризиса, вызванного решением Конституционного суда по е-декларированию

Об этом сообщает пресс-служба посольства G7 в Украине.

"Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом", - говорится в сообщении.

В G7 подчеркнули необходимость принять быстрых действий по урегулированию ситуации и укрепить антикоррупционные органы в Украине.

"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создание судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", - заявили послы G7.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb