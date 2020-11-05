"Нужны быстрые действия": послы G7 на встрече с Разумковым приветствовали "усилия прореформаторських сил" по КСУ
Об этом сообщает пресс-служба посольства G7 в Украине.
"Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом", - говорится в сообщении.
В G7 подчеркнули необходимость принять быстрых действий по урегулированию ситуации и укрепить антикоррупционные органы в Украине.
"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создание судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", - заявили послы G7.
November 4, 2020
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой Безвизовые и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуры и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкова на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить Безвизовые .
- Советник председателя ОПГ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замене судей КСУ за решения по е-декларирования.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало Назка безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности .
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- Нардеп "слуга" Александр Бакумов произнес обращение от депутатов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение о е-декларирования, уйти в отставку.
- В Раде зарегистрировали законопроект Разумкова о восстановлении е-декларирования. Зато законопроект Зеленского, который предусматривает роспуск КСУ, критикуют даже во фракции "Слуги народа".
- В Европарламенте по законопроекту Зеленского заявили , что "нельзя просто взять и ликвидировать КСУ".
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