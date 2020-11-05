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Espreso.tvСпортЛуческу заявил, что "Динамо" не заслуживало поражения от "Барселоны"

Луческу заявил, что "Динамо" не заслуживало поражения от "Барселоны"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что киевляне заслуживали в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" минимум на ничью

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По его словам, киевляне провели хорошую игру, но начали матч плохо и позволили сопернику заработали пенальти.

"Когда речь идет о Месси, его блокировать очень сложно. Как мне сказали помощники, пенальти был назначен не совсем справедливо. После этого мы начали играть гораздо лучше, имели много возможностей для взятия ворот, были выходы один на один, но важную роль сыграло отсутствие опыта, из-за чего мы не смогли реализовать наши моменты ", - сказал Луческу.

Румынский тренер убежден, что "Динамо" не заслуживало поражение.

"Думаю, мы, как минимум, заслуживали ничью, но, учитывая те факты и условия, в которых мы оказались, я доволен игрой ребят. Хочу отметить дебют Нещерета, который сделал фантастические сейвы, их количество и качество добавили команде уверенности. Это был очень хороший дебют для него, учитывая, что другие два вратаря - Бущан и Бойко - отсутствовали из-за COVID-19 ", - отметил Луческу.

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