 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДжошуа объяснил, зачем пришел на бой Усика и Чисоры

Джошуа объяснил, зачем пришел на бой Усика и Чисоры


фото: dazn
Британский тяжеловес Джошуа заявил, что посетил бой Александра Усика против Дерека Чисоры, чтобы увидеть украинского боксера в действии

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Джошуа, он решил собственными глазами увидеть обязательного претендента на его титул и поболеть за Чисору.

"Мне нужно видеть моих конкурентов вживую. Сейчас у меня свой тренировочный лагерь, но это время, чтобы осмотреться. Хотел прийти и увидеть, что происходит в моем весе. Хотел и поддержать Чисору, и оценить своего обязательного претендента", - сказал Джошуа .

Джошуа является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Свой следующий поединок британец проведет 12 января в Лондоне против Пулев из Болгарии.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.

  • Напомним, 4 ноября Хрен заявил, что Джошуа проведет бой с Усиком , если сорвется его поединок с Фьюри.
  • Промоутер Эдди Хирный заявил, что украинский боксер Александр Усик может провести бой с британцем Энтони Джошуа весной или летом 2021 года

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

5 ноября, 2020 четверг

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать