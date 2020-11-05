Джошуа объяснил, зачем пришел на бой Усика и Чисоры
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Джошуа, он решил собственными глазами увидеть обязательного претендента на его титул и поболеть за Чисору.
"Мне нужно видеть моих конкурентов вживую. Сейчас у меня свой тренировочный лагерь, но это время, чтобы осмотреться. Хотел прийти и увидеть, что происходит в моем весе. Хотел и поддержать Чисору, и оценить своего обязательного претендента", - сказал Джошуа .
Джошуа является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Свой следующий поединок британец проведет 12 января в Лондоне против Пулев из Болгарии.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.
- Напомним, 4 ноября Хрен заявил, что Джошуа проведет бой с Усиком , если сорвется его поединок с Фьюри.
- Промоутер Эдди Хирный заявил, что украинский боксер Александр Усик может провести бой с британцем Энтони Джошуа весной или летом 2021 года
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