Промоутер назвал вероятные сроки боя Усика против Джошуа
Об этом сообщает ESPN .
По его словам, Джошуа нацелен в 2021 году на два поединка с Тайсоном Фьюри, однако, если с ним не удастся договориться, то британец встретится с Александром Усиком.
"Наша главная цель - дважды подраться с Тайсоном Фьюри в 2021 году. Если это невозможно, то мы рассмотрим обязательного претендента для Джошуа по линии WBO, которым является Усик. Я могу предсказать судебные разбирательства со стороны Деонтея Уайлдера и Шелли Финкеля с поводу боя с Фьюри. Но нам просто нужно заняться своим бизнесом и делать свое. Мы всегда планировали, что Джошуа станет абсолютным чемпионом мира. Если он не будет боксировать с Фьюри, то весной или летом 2021 подерется с Усиком ", - сказал Хирн.
Джошуа является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Свой следующий поединок британец проведет 12 января в Лондоне против Пулев из Болгарии.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.
Тайсон Фьюри - чемпион мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 4 ноября Хрен заявил, что Джошуа проведет бой с Усиком , если сорвется его поединок с Фьюри.
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