Зеленский отменил должность первого заместителя главы Офиса президента
Об этом говорится в указе президента на сайте ОПУ.
Так, согласно документу, было исключено из статьи 2 Указа № 417 "Вопросы обеспечения деятельности Президента Украины" абзацы "Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины", "помощники Президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам государственного Протокола и церемониала ".
Также Зеленский отменил должность первого заместителя главы Офиса президента.
Кроме того, согласно указу, в структуре ОПУ теперь будут образованы:
- Служба государственного протокола и церемониала;
- Служба мониторинга и управления рисками;
- Директорат по вопросам региональной политики.
Соответствующим указом президент поручил руководителю аппарата Офиса президента принять в установленном порядке вышеуказанные мероприятия. Указ вступает в силу со дня опубликования.
- Напомним, президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова .
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