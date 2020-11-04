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Espreso.tvОбществоЗеленский отменил должность первого заместителя главы Офиса президента

Зеленский отменил должность первого заместителя главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский исключил из структуры Офиса Президента должность первого заместителя, а также создал две службы при ОПУ

Об этом говорится в указе президента на сайте ОПУ.

Так, согласно документу, было исключено из статьи 2 Указа № 417 "Вопросы обеспечения деятельности Президента Украины" абзацы "Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины", "помощники Президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам государственного Протокола и церемониала ".

Также Зеленский отменил должность первого заместителя главы Офиса президента.

Кроме того, согласно указу, в структуре ОПУ теперь будут образованы:

- Служба государственного протокола и церемониала;

- Служба мониторинга и управления рисками;

- Директорат по вопросам региональной политики.

Соответствующим указом президент поручил руководителю аппарата Офиса президента принять в установленном порядке вышеуказанные мероприятия. Указ вступает в силу со дня опубликования.

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