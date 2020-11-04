Зеленский уволил заместителя Ермака Трофимова и назначил своим советником
4 ноября, 2020, 13:24
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов подал в отставку, Зеленский ее принял
Об этом говорится в указах №482 и №483.
"Освободить Трофимова Сергея Владимировича от должности первого заместителя Руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.
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