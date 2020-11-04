В Украине уже признали избранными 109 городских глав и более 9 тыс. депутатов местных советов, - ЦИК
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
"По состоянию на 12:00 4 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 406 местных советов в 24 регионах. В частности, в 8 районных советов избраны 234 депутатов, в 77 городских - 1953 депутатов, в одной районный в городе - 38 депутатов , в 104 поселковых - 2281 депутат, в 216 сельских - 4731 депутат", - говорится в сообщении.
Также, признаны избранными 492 голов (109 - городских, 130 - поселковых, 253 - сельских) также в 24 регионах.
Отмечается, что уже назначено повторное голосование по выборам городского головы в 11 территориальных общинах в 9 регионах Украины.
- Напомним, с результатом 60,34% голосов на выборах городского головы Харькова победил действующий мэр Геннадий Кернес .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-