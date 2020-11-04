В Украине уже признали избранными 109 городских глав и более 9 тыс. депутатов местных советов, - ЦИК

4 ноября, 2020, 16:37

На сегодня Территориальные избирательные комиссии признали избранными 9 тыс. 237 депутатов в 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских глав

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

"По состоянию на 12:00 4 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 406 местных советов в 24 регионах. В частности, в 8 районных советов избраны 234 депутатов, в 77 городских - 1953 депутатов, в одной районный в городе - 38 депутатов , в 104 поселковых - 2281 депутат, в 216 сельских - 4731 депутат", - говорится в сообщении.

Также, признаны избранными 492 голов (109 - городских, 130 - поселковых, 253 - сельских) также в 24 регионах.

Отмечается, что уже назначено повторное голосование по выборам городского головы в 11 территориальных общинах в 9 регионах Украины.

Напомним, с результатом 60,34% голосов на выборах городского головы Харькова победил действующий мэр Геннадий Кернес .

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