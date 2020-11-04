В Литве на три недели введут общенациональный карантин

4 ноября, 2020, 16:20

В Литве повторно вводят карантин в общенациональном масштабе

Об этом сообщает Delfi, передает "РБК-Украина".

В общественных местах можно будет собираться группами не более чем из пяти человек. При этом необходимо будет соблюдать дистанцию в два метра и избегать прямого физического контакта.

Карантин начнет действовать с субботы, 7 ноября, и продлится три недели

На похоронах могут присутствовать не более десяти человек.

Также взрослые и дети от шести лет должны обязательно носить маски в общественных местах. Маски не нужны тем, кто занимается спортом на улице, участвует в спортивных соревнованиях, а также судьям.

Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугородном транспорте. При этом можно занимать только сидячие места и сидеть в одном метре друг от друга.

На время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие сборы, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Во время карантина будут работать детские сады, дошкольные учреждения и начальная школа. Ученики 5-12 классов будут учиться дистанционно.

Отметим, общенациональный карантин был объявлен в Литве в середине марта. Такой режим действовал до середины июня.

Напомним, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении карантина в стране на 1 месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Великобритания введет вызванные второй волной коронавирусной пандемии повторные карантин.

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