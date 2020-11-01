Великобритания возвращается к частичному карантину

1 ноября, 2020, 08:58

В четверг, 5 ноября 2020 года, Соединенное Королевство внедрит вызванные второй волной коронавирусной пандемии повторные карантинніе ограничения

Как заявил 1 ноября 2020 британский премьер, глава Консервативной партии Борис Джонсон, это поможет семьям провести Рождество вместе, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

Пабы, рестораны, тренажерные залы, магазины с товарами не первой необходимости и религиозные сооружения будет закрыто, но школы, колледжи и университеты смогут продолжить работу.

Ожидается, что Джонсон выступит с соответствующим заявлением заявлением в понедельник, 2 ноября, а голосование в парламенте состоятся в среду, 4 ноября.

Лейбористы уже заявили, что поддержат подобную инициативу правительства.

Что касается консерваторов, то там пока нет единого позиции по данному поводу.

Бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит в своей сегодняшней статье для Sunday Telegraph обвинил премьер-министра в "попустительстве научным советникам".

По словам Смита, Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) "давила" на правительство, чтобы он принял это решение, а его члены "публично читали лекции" правительства.

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