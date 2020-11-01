Великобритания возвращается к частичному карантину
Как заявил 1 ноября 2020 британский премьер, глава Консервативной партии Борис Джонсон, это поможет семьям провести Рождество вместе, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .
Пабы, рестораны, тренажерные залы, магазины с товарами не первой необходимости и религиозные сооружения будет закрыто, но школы, колледжи и университеты смогут продолжить работу.
Ожидается, что Джонсон выступит с соответствующим заявлением заявлением в понедельник, 2 ноября, а голосование в парламенте состоятся в среду, 4 ноября.
Лейбористы уже заявили, что поддержат подобную инициативу правительства.
Что касается консерваторов, то там пока нет единого позиции по данному поводу.
Бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит в своей сегодняшней статье для Sunday Telegraph обвинил премьер-министра в "попустительстве научным советникам".
По словам Смита, Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) "давила" на правительство, чтобы он принял это решение, а его члены "публично читали лекции" правительства.
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