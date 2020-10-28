 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВо Франции вводят жесткий карантин до 1 декабря

Во Франции вводят жесткий карантин до 1 декабря

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении карантина в стране на 1 месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Об этом сообщает Radio France.

Ограничения начнут действие 30 октября, и продлятся минимум до 1 декабря.

Читайте также: 2 ноября Германия введет "мягкий" локдаун, - Меркель

На время карантина для выхода из дома нужно будет иметь при себе специальный документ. Выходить из дома можно будет только для поездки на работу, к врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома.

Рестораны и бары будут закрыты, школы продолжат работать. Студентов переведут на дистанционное обучение, людей переведут на удаленную работу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

больше новостей

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать