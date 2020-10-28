Во Франции вводят жесткий карантин до 1 декабря
28 октября, 2020, 22:36
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении карантина в стране на 1 месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Об этом сообщает Radio France.
Ограничения начнут действие 30 октября, и продлятся минимум до 1 декабря.
Читайте также: 2 ноября Германия введет "мягкий" локдаун, - Меркель
На время карантина для выхода из дома нужно будет иметь при себе специальный документ. Выходить из дома можно будет только для поездки на работу, к врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома.
Рестораны и бары будут закрыты, школы продолжат работать. Студентов переведут на дистанционное обучение, людей переведут на удаленную работу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-