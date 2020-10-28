Во Франции вводят жесткий карантин до 1 декабря

28 октября, 2020, 22:36

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении карантина в стране на 1 месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Об этом сообщает Radio France.

Ограничения начнут действие 30 октября, и продлятся минимум до 1 декабря.

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На время карантина для выхода из дома нужно будет иметь при себе специальный документ. Выходить из дома можно будет только для поездки на работу, к врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома.

Рестораны и бары будут закрыты, школы продолжат работать. Студентов переведут на дистанционное обучение, людей переведут на удаленную работу.