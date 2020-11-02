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Espreso.tvОбщество20 тыс. заражений в сутки и полностью заполнены больнице, - Степанов об условиях введения локдауну

20 тыс. заражений в сутки и полностью заполнены больнице, - Степанов об условиях введения локдауну


фото: МОЗ
Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине в случае коллапса медицинской системы

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает НВ.

Степанов отметил, что жесткий карантин возможен, если ежедневно в Украине будут фиксировать в 20000 новых случаев COVID-19 в сутки, а заполняемость коек, с теми, что будут в мобильных госпиталях, составит 100%.

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По словам Степанова, карантин будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.

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"Чтобы этого не допустить, нужно просто соблюдать правила. Мы четко рассчитали, при каких обстоятельствах у нас будет коллапс системы", - отметил Степанов.

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