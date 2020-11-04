"Шахтер" потерпел от "Боруссии" самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках

4 ноября, 2020, 09:50

Поражение от менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:6 оказалось для "Шахтера" самым большим домашним проигрышем за все время выступлений в еврокубках

Об этом сообщает football.ua.

3 ноября в Киеве "Шахтер" проиграл "Боруссии" со счетом 0:6 в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Это самое большое домашнее поражение клуба в еврокубках.

Ранее у дончан наибольшие домашние поражения были со счетом 0:3 - от итальянских "Аталанты", "Милана" и "Лацио", "Манчестер Сити" и французского ПСЖ.

На выезде "Шахтер" проиграл 0:7 в 2015 году в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкой "Баварии". В 2018 году "горняки" уступили в гостях "Манчестер Сити" - 0:6 .

Напомним, 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что команда после разгромного поражения 0:6 в Лиге чемпионов от менхенгладбахской "Боруссии" чувствует себя униженной.

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