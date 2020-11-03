"Локомотив" сенсационно сыграл вничью с "Атлетико" в ЛЧ

3 ноября, 2020, 21:57

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 18-й минуте матча Хосе Мария Хименес оказался в штрафной "Локомотива" и после навеса Эктора Эрреры переправил головой мяч в сетку ворот.

Через несколько минут россияне сравняли счет. Пенальти реализовал Антон Миранчук.

После 3-го тура лидером группы А является мюнхенская "Бавария", которая провела пока 2 матча. В 22:00 немцы встретятся с четвертой командой турнирной таблицы - австрийским "Зальцбургом". "Атлетико" с 4 баллами занимает второе место, а "Локомотив" с 2 очками - третий.

Лига чемпионов

3-й тур

3 ноября

Группа А

"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 1:1

Голы: Миранчук, 25 (пен.) - Хименес, 18

3 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6 .

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