"Локомотив" сенсационно сыграл вничью с "Атлетико" в ЛЧ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 18-й минуте матча Хосе Мария Хименес оказался в штрафной "Локомотива" и после навеса Эктора Эрреры переправил головой мяч в сетку ворот.
Через несколько минут россияне сравняли счет. Пенальти реализовал Антон Миранчук.
После 3-го тура лидером группы А является мюнхенская "Бавария", которая провела пока 2 матча. В 22:00 немцы встретятся с четвертой командой турнирной таблицы - австрийским "Зальцбургом". "Атлетико" с 4 баллами занимает второе место, а "Локомотив" с 2 очками - третий.
Лига чемпионов
3-й тур
3 ноября
Группа А
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 1:1
Голы: Миранчук, 25 (пен.) - Хименес, 18
- 3 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6 .
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