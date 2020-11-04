"Барселона" - "Динамо": определились стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
"Барселона", которая во 2-м туре уверенно победила "Ювентус" (2: 0), возглавила турнирную таблицу, а итальянцев отправила на второе место. "Динамо" после ничьей с "Ференцварошем" (2: 2) расположился на третьем месте и опережает венгров по разнице забитых-пропущенных мячей.
За свою историю "Барселона" и "Динамо" восемь раз встречались на футбольном поле. Ни один из поединков не завершался вничью. 5 побед на счету испанцев и 3 в украинцев.
Лига чемпионов
4-й тур
4 ноября
Группа G
"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина)
Барселона, стадион "Камп Ноу"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
"Барселона": Тер Штеген, Дест, Пике, Де Йонг, Альба, Пьянич, Бускетс, Педро, Месси, Фати, Гризманн.
"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Жерсон, Супряга.
Запасные: Игнатенко, Моргун, Сирота, ге Пена, Леднев, Вербич, Клейтон, Русин.
- 3 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0: 6 .
- В параллельном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1: 1.
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