"Барселона" - "Динамо": определились стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Барселона", которая во 2-м туре уверенно победила "Ювентус" (2: 0), возглавила турнирную таблицу, а итальянцев отправила на второе место. "Динамо" после ничьей с "Ференцварошем" (2: 2) расположился на третьем месте и опережает венгров по разнице забитых-пропущенных мячей.

За свою историю "Барселона" и "Динамо" восемь раз встречались на футбольном поле. Ни один из поединков не завершался вничью. 5 побед на счету испанцев и 3 в украинцев.

Лига чемпионов

4-й тур

4 ноября

Группа G

"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина)

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

"Барселона": Тер Штеген, Дест, Пике, Де Йонг, Альба, Пьянич, Бускетс, Педро, Месси, Фати, Гризманн.

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Жерсон, Супряга.

Запасные: Игнатенко, Моргун, Сирота, ге Пена, Леднев, Вербич, Клейтон, Русин.

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