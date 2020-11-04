"Барселона" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

4 ноября, 2020, 08:01

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов испанская "Барселона" примет киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Барселона", которая во 2-м туре уверенно победила "Ювентус" (2:0), возглавила турнирную таблицу, а итальянцев отправила на второе место. "Динамо" после ничьей с "Ференцварошем" (2:2) расположилось на третьем месте и опережает венгров по разнице забитых - пропущенных мячей.

За свою историю "Барселона" и "Динамо" восемь раз встречались на футбольном поле. Ни один из поединков не завершился вничью, 5 побед на счету испанцев и 3 - у украинцев.

Лига чемпионов

3-й тур

4 ноября

Группа G

"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина)

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

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