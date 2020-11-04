"Барселона" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Барселона", которая во 2-м туре уверенно победила "Ювентус" (2:0), возглавила турнирную таблицу, а итальянцев отправила на второе место. "Динамо" после ничьей с "Ференцварошем" (2:2) расположилось на третьем месте и опережает венгров по разнице забитых - пропущенных мячей.
За свою историю "Барселона" и "Динамо" восемь раз встречались на футбольном поле. Ни один из поединков не завершился вничью, 5 побед на счету испанцев и 3 - у украинцев.
Лига чемпионов
3-й тур
4 ноября
Группа G
"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина)
Барселона, стадион "Камп Ноу"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
- 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6.
- В параллельном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-