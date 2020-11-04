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Espreso.tvСпорт"Барселона" - "Динамо": букмекеры дали категорический прогноз на матч ЛЧ

"Барселона" - "Динамо": букмекеры дали категорический прогноз на матч ЛЧ


фото: facebook.com/fcdynamoua
Букмекеры считают испанскую "Барселону" безоговорочным фаворитом матча Лиги чемпионов против киевского "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы принимают ставки на победу каталонцев в домашнем матче с коэффициентом 1,06. На ничью они дают 13,00, а в выигрыш "Динамо" не верят - 36,00.

Матч "Барселона" - "Динамо" начнется сегодня в Испании в 22:00.

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