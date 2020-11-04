"Барселона" - "Динамо": букмекеры дали категорический прогноз на матч ЛЧ
4 ноября, 2020, 12:55
Букмекеры считают испанскую "Барселону" безоговорочным фаворитом матча Лиги чемпионов против киевского "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы принимают ставки на победу каталонцев в домашнем матче с коэффициентом 1,06. На ничью они дают 13,00, а в выигрыш "Динамо" не верят - 36,00.
Матч "Барселона" - "Динамо" начнется сегодня в Испании в 22:00.
- 2 ноября стало известно, что матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" оказался под угрозой срыва из-за обилия больных коронавирусом в киевском клубе.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что он рассчитывает в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" лишь на 13 футболистов
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