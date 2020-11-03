Матч "Динамо" против "Барселоны" могут перенести из-за вспышки COVID-19 в киевском клубе

3 ноября, 2020, 08:46

Матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" оказался под угрозой срыва из-за обилия больных коронавирусом в киевском клубе

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Накануне делегацию "Динамо" из аэропорта в Барселоне сразу по прибытии в Испанию отправили на изоляцию. 3 ноября киевляне пройдут дополнительное тестирование.

Такое решение вызвано тем, что 1 ноября "Динамо", якобы, проводило тренировки с участием футболистов, которые затем получили положительные результаты тестов на коронавирус.

По информации источника, если после новых тестов в "Динамо" будет хотя бы еще один положительный результат, то матч перенесут по протоколу УЕФА.

1 ноября стало известно об 11 новых случаях COVID19 в "Динамо", где положительные тесты сдали 6 футболистов, ассистент главного тренера и 4 сотрудника клуба. Ранее на коронавирус заболели еще 3 игрока команды.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" должно состояться 4 ноября.

1 ноября сообщалось, что перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" положительные тесты на COVID-19 сдали пять футболистов "Динамо" .

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