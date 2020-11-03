Матч "Динамо" против "Барселоны" могут перенести из-за вспышки COVID-19 в киевском клубе
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Накануне делегацию "Динамо" из аэропорта в Барселоне сразу по прибытии в Испанию отправили на изоляцию. 3 ноября киевляне пройдут дополнительное тестирование.
Такое решение вызвано тем, что 1 ноября "Динамо", якобы, проводило тренировки с участием футболистов, которые затем получили положительные результаты тестов на коронавирус.
По информации источника, если после новых тестов в "Динамо" будет хотя бы еще один положительный результат, то матч перенесут по протоколу УЕФА.
1 ноября стало известно об 11 новых случаях COVID19 в "Динамо", где положительные тесты сдали 6 футболистов, ассистент главного тренера и 4 сотрудника клуба. Ранее на коронавирус заболели еще 3 игрока команды.
Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" должно состояться 4 ноября.
- 1 ноября сообщалось, что перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" положительные тесты на COVID-19 сдали пять футболистов "Динамо" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-