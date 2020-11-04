Луческу рассказал о кадровой катастрофе в "Динамо" перед игрой с "Барселоной"

4 ноября, 2020, 11:24

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что он рассчитывает в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" лишь на 13 футболистов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Луческу, накануне игры было сложнее дождаться результатов повторного тестирования на COVID-19, от которого зависело, состоится ли игра.

"Было непросто подождать 5 часов, чтобы узнать, состоится игра или нет. Но, к счастью, все хорошо, все здоровы, и мы будем играть завтра. Мы надеялись, что повторятся негативные результаты тестов, которые мы получили в Киеве, поэтому это не проблема. Проблемы могут быть завтра во время игры", - сказал Луческу.

Тренер отметил, что для "Динамо" было бы лучше, если бы матч перенесли.

"Да, мне, как тренеру, было бы лучше сыграть этот поединок позже, но нужно играть завтра, и мы будем играть. У нас всего лишь 13 футболистов для участия в завтрашнем матче, и тут уж ничего не изменишь", - констатировал Луческу.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится сегодня в Испании и начнется в 22:00.

2 ноября стало известно, что матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" оказался под угрозой срыва из-за большого количества больных коронавирусом в киевском клубе.

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