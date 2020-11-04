Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
3 ноября
Группа А
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 1:1
Голы: Миранчук, 25 (пен.) - Хименес, 18
"Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия) 2:6
Голы: Бериша, 4, Окугава, 66 - Левандовски, 21 (пен.), 88, Кристненсен, 44 (авт.), Боатенг, 79, Сане, 83, Эрнандес, 90+2
Группа B
"Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 0:6
Голы: Плеа, 8, 26, 79, Бондарь, 17 (авт.), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65
"Реал" (Испания) - "Интер" (Италия) 3:2
Голы: Бензема, 25 Рамос, 33, Родриго, 80 - Мартинес, 35, Перишич, 68
группа С
"Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция) 3:0
Голы: Марега, 4, Оливейра, 28 Диас, 69
"Манчестер Сити" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 3:0
Голы: Торрес, 12 Жезус, 81, Кансело, 90
Группа D
"Аталанта" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:5
Голы: Жота, 16, 33, 54, Салах, 47, Мане, 49
"Мидтьюланн" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды) 1: 2
Голы: Дрейер, 18 - Энтони, 1, Тадич, 13
- 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6.
- В параллельном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1.
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