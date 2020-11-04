Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

4 ноября, 2020, 07:15

Вчера, 3 ноября, были сыграны восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

3-й тур

3 ноября

Группа А

"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 1:1

Голы: Миранчук, 25 (пен.) - Хименес, 18

"Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия) 2:6

Голы: Бериша, 4, Окугава, 66 - Левандовски, 21 (пен.), 88, Кристненсен, 44 (авт.), Боатенг, 79, Сане, 83, Эрнандес, 90+2

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 0:6

Голы: Плеа, 8, 26, 79, Бондарь, 17 (авт.), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

"Реал" (Испания) - "Интер" (Италия) 3:2

Голы: Бензема, 25 Рамос, 33, Родриго, 80 - Мартинес, 35, Перишич, 68

группа С

"Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция) 3:0

Голы: Марега, 4, Оливейра, 28 Диас, 69

"Манчестер Сити" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 3:0

Голы: Торрес, 12 Жезус, 81, Кансело, 90

Группа D

"Аталанта" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:5

Голы: Жота, 16, 33, 54, Салах, 47, Мане, 49

"Мидтьюланн" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды) 1: 2

Голы: Дрейер, 18 - Энтони, 1, Тадич, 13

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