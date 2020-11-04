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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: Getty Images
В среду, 4 ноября, будут сыграны восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

3-й тур

4 ноября

Группа E

22:00 "Челси" (Англия) - "Ренн" (Франция), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Севилья" (Испания) - "Краснодар" (Россия), прямая трансляция на Megogo

Группа F

19:55 "Зенит" (Россия) - "Лацио" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), прямая трансляция на Megogo

Группа G

22:00 "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

22:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Ювентус" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

Группа H

19:55 "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

22:00 "Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция), прямая трансляция на Megogo

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