Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
4 ноября
Группа E
22:00 "Челси" (Англия) - "Ренн" (Франция), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Севилья" (Испания) - "Краснодар" (Россия), прямая трансляция на Megogo
Группа F
19:55 "Зенит" (Россия) - "Лацио" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), прямая трансляция на Megogo
Группа G
22:00 "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
22:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Ювентус" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
Группа H
19:55 "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
22:00 "Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция), прямая трансляция на Megogo
- 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6 .
- В параллельном матче московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-