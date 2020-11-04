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Espreso.tvСпортКак выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 3-го тура ЛЧ

Как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 3-го тура ЛЧ


фото: shakhtar.com
После 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" занимает второе место в группе B

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После поражения 0:6 донецкий "Шахтер" опустился на второе место в группе B и делит его с мадридским "Реалом", у обеих команд по 4 очка. Квартет возглавляет менхенгладбахская "Боруссия". "Интер" с 2 баллами идет последним.

В 4-м туре Лиги чемпионов "Интер" и "Реал" сыграют в Милане, а "Шахтер" поедет в Германию на матч против "Боруссии". Поединки состоятся 25 ноября.

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