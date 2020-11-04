Футболист сборной Украины вылечился от коронавируса

4 ноября, 2020, 18:10

Защитник сборной Украины Игорь Пластун получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Гента".

Бельгийский клуб объявил, что украинский защитник, у которого 1 ноября был обнаружен COVID-19, получил отрицательный тест накануне матча Лиги Европы против Црвены Звезды.

Результаты двух других украинских легионеров "Гента", Романа Яремчука и Романа Безуса, также отрицательные.

В этом сезоне 30-летний Игорь Пластун провел 11 матчей и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста сборной Украины составляет 2,2 млн евро.

29 октября форварда сборной Украины Романа Яремчука признали худшим игроком матча Лиги Европы "Гент" - "Хоффенхайм".

30 октября главный тренер бельгийского "Гента" Вим де Деккер обвинил украинца Романа Яремчука в поражении в Лиге Европы.

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