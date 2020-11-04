19 нардепов-"слуг" больны COVID-19, - Арахамия

4 ноября, 2020, 11:57

19 народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют COVID-19

Об этом сообщил голова фракции "СН" Давид Арахамия, передает Укринформ.

"У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции", - сказал Арахамия.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заболела коронавирусом.

Голова комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил о положительном тесте на COVID-19.