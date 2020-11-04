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Espreso.tvОбщество19 нардепов-"слуг" больны COVID-19, - Арахамия

19 нардепов-"слуг" больны COVID-19, - Арахамия


фото: rada.gov.ua
19 народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют COVID-19

Об этом сообщил голова фракции "СН" Давид Арахамия, передает Укринформ.

"У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции", - сказал Арахамия.

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