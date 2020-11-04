19 нардепов-"слуг" больны COVID-19, - Арахамия
4 ноября, 2020, 11:57
19 народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют COVID-19
Об этом сообщил голова фракции "СН" Давид Арахамия, передает Укринформ.
"У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции", - сказал Арахамия.
- Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заболела коронавирусом.
- Голова комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил о положительном тесте на COVID-19.
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