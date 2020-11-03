Председатель комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заразился коронавирусом
3 ноября, 2020, 10:10
Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил о положительном тесте на COVID-19
Об этом Завитневич сообщил в Facebook.
"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться", - написал он.
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