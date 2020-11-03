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Espreso.tvОбществоПредседатель комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заразился коронавирусом

Председатель комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заразился коронавирусом


фото: reuters
Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил о положительном тесте на COVID-19

Об этом Завитневич сообщил в Facebook.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться", - написал он.

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