Председатель комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заразился коронавирусом

3 ноября, 2020, 10:10

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил о положительном тесте на COVID-19

Об этом Завитневич сообщил в Facebook.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться", - написал он.