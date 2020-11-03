Нардеп из "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19
3 ноября, 2020, 20:10
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заболела коронавирусом
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"К сожалению, тест на COVID-19 положительный. Неделя политическая. И хотелось быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста", - написала нардепка.
Она отметила, что проинформировала всех с кем контактировала и попросила их быть на самоизоляции.
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