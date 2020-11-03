Нардеп из "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

3 ноября, 2020, 20:10

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заболела коронавирусом

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"К сожалению, тест на COVID-19 положительный. Неделя политическая. И хотелось быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста", - написала нардепка.

Она отметила, что проинформировала всех с кем контактировала и попросила их быть на самоизоляции.

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